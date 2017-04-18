Пьяная женщина заснула с сигаретой, спасателям пришлось выбить дверь

Ночью в 4:58 в Центр тревоги поступило сообщение, что в волости Вяйке-Маарья в Ляэне-Вирумаа начался пожар, сообщает Идаский спасательный центр.

Пожар произошел в квартире дома, расположенного на улице Аллеэ в поселке Симула. Чтобы попасть в квартиру, спасателям пришлось выбить дверь.

Выяснилось, что женщина в состоянии алкогольного опьянения заснула с сигаретой в руках, в результате чего загорелся матрас. Спасатели выбросили горящий матрас с балкона на улицу и проветрили помещения.

Скорая помощь осмотрела женщину, но с ней было все в порядке.

В квартире не было дымового датчика.