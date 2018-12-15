Прямо посреди Старого города: полиция задержала пассажиров подозрительного автомобиля

Сообщение в полицию поступило в 16.40. Мол, на запрещенном для парковки месте в Старом городе уже долго стоит автомобиль, у которого отсутствует передний номерной знак, а задний — скрыт. По словам патрульного полицейского Кесклиннаского отделения полиции Леи Бяренсон, такое поведение показалось подозрительным как звонившему, так и полицейским.

В ходе проверки выяснилось, что в автомобиле находился один местный житель и четыре туриста из Испании. Для выяснения обстоятельств всех доставили в участок.

По словам молодых людей из Испании, они познакомились с водителем авто в ночном клубе, он обещал им показать Таллинн.

Бяренсон напомнила, что стоит иметь в виду: показывая туристам город, следует все же соблюдать правила дорожного движения и выполнять предписания дорожных знаков.