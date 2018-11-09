Прямо эпидемия какая-то! Вчера в Ида-Вирумаа — аж несколько утечек газа. Есть пострадавшие

В 19:49 сообщили, что в Йыхви на улице Харидузе 17-летняя девушка уже на протяжении долгого времени ощущает запах газа. Спасатели обнаружили в квартире небольшую утечку: перекрыли краны, проветрили помещение и сообщили об этом в Eesti Gaas. Девушку доставили в больницу на медосмотр.

Вчера в 20:03 в Кохтла-Ярве на улице Кескаллеэ сработал датчик угарного газа после того, как человек принял ванную. Датчик был прикреплен на стену, колонка — в ванной комнате. На кухне работала вытяжка. Хотя у владельца квартиры и был свежий акт о проверке газового оборудования, и весной дом навещал трубочист, спасатели настоятельно рекомендовали прекратить использование газа до тех пор, пока специалисты еще раз все не проверят. В помощи медиков нужды не было.

В 20:14 в Йыхви на ул. Сомпа 15-летняя девушка пожаловалась на плохое самочувствие после приема ванны. Замеры не показали утечки газа. Скорая оказала ей первую помощь.

Спасательный департамент напоминает, что по своим свойствам угарный газ, или монооксид углерода (CO), представляет собой не имеющий цвета, запаха и вкуса отравляющий газ и распространяется совершенно незаметно для человека.