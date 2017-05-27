Проживавший в Хаапсалу беженец осужден за физическое насилие и угрозу поджечь жену

Пярнуский уездный суд вынес обвинительный приговор в отношении 27-летнего Самера Хтаба, прибывшего в качестве беженца из Сирии в Хаапсалу в апреле прошлого года.

Суд признал Хтаба виновным в физическом насилии и угрозе убийством в отношении своей жены. Хтаба приговорили к к трехлетнему тюремному сроку, из которого в заключении он проведет только год. Другие два года он получил условно с трехлетним испытательным сроком.

Хтаб повздорил с женой 12 ноября 2016 года, приревновав ее. Во время ссоры он связал руки женщины и применил в отношении нее силу. Сириец облил жену горючей жидкостью и угрожал ее поджечь, передавала Lääne Elu.

Это первый случай в эстонской практике, когда суд признал виновным лицо, прибывшее в Эстонию в рамках программы предоставления международной защиты.