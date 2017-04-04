”Прославившаяся” похищением дочери эстонка предстала в Германии перед судом за убийство сожителя

В понедельник в Германии начался суд над 47-летней уроженкой Эстонии Анне Д., которая обвиняется в нападении с ножом на своего сожителя.

Анне Д. ”прославилась” в 2015 году, когда похитила из детского дома в Кюртене свою дочь Линду и ее подругу Далину (девочкам на тот момент было 11 лет). Затем женщина вместе с дочерью сбежала в Эстонию, а Далину оставила на парковке в голландском Роэрмонде.

В ходе побега женщина познакомилась с Василем К., которого она, согласно обвинениям, 23 июня 2016 года ударила ножом в шею.

В самом начале судебного процесса Анне признала свою вину. По словам ее адвоката, женщина не хотела убивать сожителя. Сама Анна сказала, что вынуждена была сделать это в целях самообороны, поскольку мужчина был агрессивен.

”Я вернулась в Германию, так как моя дочь опять находится тут в детском доме. Мой друг приехал сюда через пару месяцев. Мы хотели вернуться вместе на родину и начать новую жизнь. Мой друг был очень зол из-за того, что у нас не было на это денег, и хотел, чтобы я занялась проституцией. Я, естественно, отказалась, хотя мне следовало понять его, ведь так мы бы быстрее накопили деньги и быстрее вернулись в Эстонию”, — сказала подсудимая.

Кроме того, мужчина был зол из-за того, что им не удалось отметить Яанов день так, как это принято в Эстонии. ”В тот день мы пили водку, хотя это исключение. Но я не была против, потому что Васил был так опечален тем, что мы не могли отметить праздник, как обычно. У нас на родине он отмечается с большим размахом”, — продолжила она.

Из-за неоднократных отказов женщины работать проституткой мужчина становился все более агрессивным, и она чувствовала себя в опасности. ”Он толкнул меня, и я ударилось об окно. Я тоже была уже очень пьяна. Тогда я схватила нож, чтобы защититься от следующего нападения. Потом я увидела кровь. Я была в шоке.”

Окровавленный мужчина был обнаружен в квартире Анны. Там же находился и ее сын, который во время совершения преступления спал. Крики матери разбудили его, и он вызвал полицию.