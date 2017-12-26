26.12.2017, 09:55

Пропавшую вчера писательницу Хердис Оясу нашли, с ней все в порядке

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дополнено
rus.delfi.ee
EST
Пропавшую вчера писательницу Хердис Оясу нашли, с ней все в порядке
Erakogu

Близкие и полиция искали пропавшую вчера около полудня писательницу Хердис Оясу. В 9:45 в полиции подтвердили, что она найдена.

Оясу — бывший руководитель Открытой академии Эстонской художественной академии и писательница. По сообщению близких, Хердис пропала без вести 25 декабря 2017-го в 12:30.

В полиции подтвердили, что близкие связались с ними, информацию передали патрулям, а также другим регионам, проверили больницы и возможные адреса, где могла находиться Оясу.

В 9:45 сказали, что Оясу найдена и с ней все в порядке.

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