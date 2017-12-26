26.12.2017, 09:55

Пропавшую вчера писательницу Хердис Оясу нашли, с ней все в порядке

 (7)
дополнено
rus.delfi.ee
EST
Пропавшую вчера писательницу Хердис Оясу нашли, с ней все в порядке
Erakogu

Близкие и полиция искали пропавшую вчера около полудня писательницу Хердис Оясу. В 9:45 в полиции подтвердили, что она найдена.

Оясу — бывший руководитель Открытой академии Эстонской художественной академии и писательница. По сообщению близких, Хердис пропала без вести 25 декабря 2017-го в 12:30.

В полиции подтвердили, что близкие связались с ними, информацию передали патрулям, а также другим регионам, проверили больницы и возможные адреса, где могла находиться Оясу.

В 9:45 сказали, что Оясу найдена и с ней все в порядке.

Читайте также:
275 000€
Tallinn, Квартира
72 927€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
138 000€
Tallinn, Квартира
199 000€
Tallinn, Часть дома
149 000€
Tallinn, Квартира
99 900€
Tallinn, Квартира
54 000€
Viimsi vald, Квартира
116 900€
Tallinn, Квартира
499 000€
Viimsi vald, Дом
От хозяина!
65 000€
Tallinn, Квартира
109 000€
Keila, Квартира
137 000€
Tallinn, Квартира
59 670€
Maardu, Квартира
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии