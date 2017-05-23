Пропавшую в Пыльтсамаа 78-летнюю женщину нашли мертвой в реке

На прошлой неделе ушедшая из дома в Пыльтсамаа и пропавшая 78-летняя Элле найдена мертвой.

Сегодня около полудня случайный прохожий сообщил, что заметил в реке Пыльтсамаа тело женщины. Полиция установила, что утонувшей была пропавшая Элле. Полиция пояснила, что на теле внешних признаков насилия не было, точную причину смерти выяснят в ходе судебно-медицинского экспертизы.

Полиция благодарит все добровольцев и партнеров, которые оказывали значительную помощь в поисках.

В последний раз женщину видели 16 мая в городе Пыльтсамаа на улице Вески сидящей на парковой скамье, но тогда посторонние не могли догадаться, что женщина может нуждаться в помощи.