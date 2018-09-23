Пропавшую в Харьюмаа 87-летнюю женщину нашли мертвой

Волонтеры нашли сегодня в 12:40 в лесу недалеко от деревни Вяэна-Йыэсуу тело Иллы-Койдулы, сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Виктория Корпан.

Признаки насильственной смерти отсутствую, точную причину смерти выяснит экспертиза.

Старший инспектор Ляэне-Харьюского отделения полиции Биргит Сийм благодарит всех волонтеров, принявших участие в поисках женщины. ”Мы высоко ценим вклад волонтеров и очень им благодарны”, — сказала Сийм.

Полиция выражает соболезнования близким Иллы-Койдулы.