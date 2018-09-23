23.09.2018, 15:30

Пропавшую в Харьюмаа 87-летнюю женщину нашли мертвой

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rus.delfi.ee
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KüünalFoto: Anni Õnneleid

Ранее Пыхьяская префектура просила помощи в поисках 87-летней Иллы-Койдулы, которая ушла из дома 20 сентября в деревне Нааге Харкуской волости и не вернулась. Сегодня после полудня женщину нашли мертвой.

Волонтеры нашли сегодня в 12:40 в лесу недалеко от деревни Вяэна-Йыэсуу тело Иллы-Койдулы, сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Виктория Корпан.

Признаки насильственной смерти отсутствую, точную причину смерти выяснит экспертиза.

Старший инспектор Ляэне-Харьюского отделения полиции Биргит Сийм благодарит всех волонтеров, принявших участие в поисках женщины. ”Мы высоко ценим вклад волонтеров и очень им благодарны”, — сказала Сийм.

Полиция выражает соболезнования близким Иллы-Койдулы.

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