Пропавшую 15-летнюю американку нашли вместе с гражданином Эстонии, которого подозревают в сексуальном преступлении

15-летнюю жительницу округа Принс-Уильям штата Вирджиния Макайлу "Кайлу" Маттей, которая пропала неделю назад, нашли. Ранее ФБР сообщило о человеке, вместе с которым может пребывать Макайла. По данным полиции, им может быть гражданин Эстонии. Полиция нашла этого мужчину, он был вместе с Макайлой.

Мужчину зовут Мейти Метсла, ему 21 год. Полиция подозревает его в сексуальном преступлении.

Мать Макайлы сообщила о пропажи дочери после того, как она 17 февраля не вернулась из средней школы Форест Парка, в которой учится. После этого о девочке ничего не было слышно, передает издание WUSA9.

Это — первый раз, когда Макайла ушла из дома. Мать была уверена, что она могла это сделать из-за знакомого в интернете.

Несколько месяцев назад мать Макайлы обнаружила, что девочка с кем-то общается в соцмедиа.