Пропавший во время крещенских купаний на реке Пирита 36-летний мужчина найден мертвым

Накануне поздно вечером спасатели обнаружили в реке Пирита в Таллинне тело 36-летнего мужчины, который в субботу нырнул в воду во время крещенских купаний и утонул.

Труп был обнаружен водолазами подо льдом в воскресенье, 20 января, примерно в 23:20, сообщил Спасательный департамент.