21.01.2019, 09:11
Пропавший во время крещенских купаний на реке Пирита 36-летний мужчина найден мертвым
19 января в 19.41 компания, проводившая время на реке Пирита, позвонила в центр тревоги и сообщила, что 36-летний мужчина утонул, нырнув в прорубь, во время купаний на праздник Крещения Господня.
Накануне поздно вечером спасатели обнаружили в реке Пирита в Таллинне тело 36-летнего мужчины, который в субботу нырнул в воду во время крещенских купаний и утонул.
Труп был обнаружен водолазами подо льдом в воскресенье, 20 января, примерно в 23:20, сообщил Спасательный департамент.