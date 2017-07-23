23.07.2017, 10:50

Пропавший в Валгамаа 70-летний Александер найден в Выру

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дополнено в 14:15
rus.delfi.ee
EST
Viljandimaal sõitis veoauto kraavi
Viljandimaal sõitis veoauto kraavi Foto: Kenno Soo

70-летний Александер покинул пансионат Хелленурме в Валгамаа в субботу вечером. Внимательный прохожий заметил похожего мужчину в Выру и оповестил полицию.

Ранее полиция просила помощи в поиске мужчины, у которого не было с собой телефона. Также у него нет родственников и друзей в Эстонии, к которым он мог бы пойти. Поиск в соседних деревнях и волостях пока не дал результатов.

Приметы: рост около 180 см, среднее телосложение, короткие седые волосы. На нем были надеты серая футболка и спортивные штаны.

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