Пропавший в Тарту мужчина найден, его жизнь вне опасности

Полиция просила помощи в поиске пропавшего в Тарту 25-летнего Тарви, который может передвигаться на серебристом BMW 2001 года с регистрационными номерами 883 TJD. Мужчина найден, его жизнь вне опасности.

Ранее полиция писала, что последний раз мужчину видели 20 марта, около 15 часов дня на улице Роози в Тарту. Оба мобильных телефона мужчины на данный момент отключены.

Тарви 192 см ростом, крепкого телосложения, со светлыми волосами ”под ежик”. С большой долей вероятности он был одет в серо-синюю куртку с капюшоном, синие джинсы и черные туфли.