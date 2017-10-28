Пропавший в Тарту молодой человек найден мертвым

Лыунаская префектура сообщила, что сегодня ночью в районе Раади в Тарту в кустах было найдено тело пропавшего на днях 20-летнего Ренета.

Признаки насильственной смерти отсутствуют. Точные обстоятельства смерти выясняются.

”Было трогательно наблюдать о ощущать, как весь Тарту и другие помогали в поисках и советом, и делом. Каждый помогал от всего сердца и тем более прискорбно понимание того, что тяжелые погодные условия, тонкая одежда и другие обстоятельства очень быстро забрали у нас возможность спасти Ренету жизнь”, — сказал оперативный руководитель Лыунаской префектуры Оттомар Вирк.

Полиция выразила близким погибшего соболезнования.