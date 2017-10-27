Пропавший в Тарту 11-летний Янек вернулся домой

Сегодня вечером полиция искала 11-летнего Янека, который около 15 часов пошел играть во двор в Тарту на улице Нису, но некоторое время спустя мать не нашла его.
Позднее пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Керли Вирк сообщила, что Янек вернулся домой, он жив и здоров.
Мальчик с особыми потребностями и раньше, так же играя во дворе, терял ориентацию во времени и пространстве, но тогда его быстро находили.
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