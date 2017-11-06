06.11.2017, 16:15

Пропавший в Пярну Йоханнес до сих пор не найден: пока поиски на местности завершены


rus.delfi.ee
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19 aastase Johannese otsingud Pärnus
19-aastase Johannese otsingud PärnusFoto: Ago Tammik

Пропавший ночью 29 октября в Пярну 19-летний Йоханнес до сих пор не найден.

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Андры Юндас, на выходных поисков на местности не велось, но они будут возобновлены как только поступит новая информация о перемещениях молодого человека.

”На выходным нам поступило несколько сообщений о возможном перемещении Йоханнеса, но сейчас мы проверяем информацию. Хочу поблагодарить всех чиновников, добровольцев и партнеров, помогавших нам в его поисках”, — сказала она.

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