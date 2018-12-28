Пропавший в ноябре в Ярвамаа Эрнест найден мертвым

Полиция сообщает, что около 18:30 в лесополосе в деревне Ваали было обнаружено тело 70-летнего мужчины и машина Volvo, за рулем которой его последний раз видели. Мужчина пропал 9 ноября.

Следов насилия на теле обнаружено не было, точную причину смерти выяснит экспертиза.