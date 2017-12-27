Пропавший в Ленобласти гражданин Эстонии найден, с ним все в порядке

Жительница Эстонии обратилась за помощью к полиции Кингисеппского района в поисках своего мужа. Тот уехал в Петербург и на обратном пути пропал в Ленобласти. Судя по транзакциям банковской карты, его след затерялся в Кингисеппе, пишет 47 news. Сегодня стало известно, что пропавший мужчина нашелся.

Как сообщалось ранее, 26 декабря в кингисеппскую полицию обратилась гражданка Эстонии Светлана. Ее муж предприниматель Анатолий, занимающийся рекламой, отправился 13 декабря в Петербург за материалами для своего производства и не вернулся. 22 декабря рекламщик в телефонном разговоре сообщил жене, что 23-го собирается обратно. После этого на связь не выходил, его телефон с тех пор был выключен.

Сегодня Светлана связалась с редакцией Delfi и сообщила, что с ее супругом все в порядке, он в Эстонии.

Поиском гражданина Эстонии занимался уголовный розыск ОМВД по Кингисеппскому району, также была извещена дорожная полиция.