22.05.2018, 18:43

Пропавший в Аэгвийду в апреле полицейский найден мертвым

 (29)
дополнено в 18:52
rus.delfi.ee
EST 38
Пропавший в Аэгвийду в апреле полицейский найден мертвым
Foto: Madis Veltman

Полицейские нашли сегодня в Аэгвийду, в зарослях на берегу озера Нелиярве Линаярв, тело Марека, пропавшего 23 апреля.

Полицейские, проводившие поиски на местности со служебной собакой в Аэгвийду, нашли сегодня около 13 часов в роще на берегу озера Нелиярве Линаярв тело мужчины, рядом с которым нашли служебное оружие Марека, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Тело будет направлено на вскрытие, но при первичном осмотре полицейские не нашли никаких признаков, которые указывали бы на преступление или несчастный случай.

"Выражаю искреннее соболезнование семье Марека, близким и коллегам. Я надеюсь, что то, что тело Марека найдено, даст семье и коллегам покой и поможет внести какую-то ясность в это трагическое событие", — сказал руководитель Пыхьяской префектуры Кристиан Яани.

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