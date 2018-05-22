Пропавший в Аэгвийду в апреле полицейский найден мертвым

Полицейские нашли сегодня в Аэгвийду, в зарослях на берегу озера Нелиярве Линаярв, тело Марека, пропавшего 23 апреля.

Полицейские, проводившие поиски на местности со служебной собакой в Аэгвийду, нашли сегодня около 13 часов в роще на берегу озера Нелиярве Линаярв тело мужчины, рядом с которым нашли служебное оружие Марека, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Тело будет направлено на вскрытие, но при первичном осмотре полицейские не нашли никаких признаков, которые указывали бы на преступление или несчастный случай.

"Выражаю искреннее соболезнование семье Марека, близким и коллегам. Я надеюсь, что то, что тело Марека найдено, даст семье и коллегам покой и поможет внести какую-то ясность в это трагическое событие", — сказал руководитель Пыхьяской префектуры Кристиан Яани.