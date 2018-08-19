19.08.2018, 16:31

Пропавший у острова Мохни дайвер найден мертвым

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rus.delfi.ee
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Küünal
KüünalFoto: Anni Õnneleid

В середине дня в воскресенье было найдено тело проравшего около острова Мохни драйвера, сообщил Департамент полиции и пограохраны.


В субботу, около 18 часов, Центр морской охраны Департамента полиции и погранохраны (PPA) получил сообщение о том, что недалеко от острова Мохни в Харьюмаа пропал дайвер. Группа дайверов из пяти человек погружалась в воду на западной стороне острова недалеко от пляжа. Один из дайверов, 23-летний молодой человек, имеющий опыт погружения, пропал.

Вертолет PPA искал в субботу пропавшего дайвера недалеко от побережья. Морской спасательный патруль Раквереского отделения полиции искал мужчину вместе со спасателями-добровольцами на воде. Также в поисках помогали и другие дайверы.

В воскресенье в середине дня было найдено тело дайвера.

Полиция выражает соболезнование родственникам и близким погибшего.

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