Пропавший у острова Мохни дайвер найден мертвым



В субботу, около 18 часов, Центр морской охраны Департамента полиции и погранохраны (PPA) получил сообщение о том, что недалеко от острова Мохни в Харьюмаа пропал дайвер. Группа дайверов из пяти человек погружалась в воду на западной стороне острова недалеко от пляжа. Один из дайверов, 23-летний молодой человек, имеющий опыт погружения, пропал.

Вертолет PPA искал в субботу пропавшего дайвера недалеко от побережья. Морской спасательный патруль Раквереского отделения полиции искал мужчину вместе со спасателями-добровольцами на воде. Также в поисках помогали и другие дайверы.

В воскресенье в середине дня было найдено тело дайвера.

Полиция выражает соболезнование родственникам и близким погибшего.