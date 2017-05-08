Пропавший на Сааремаа гражданин Финляндии найден

В субботу полиция просила помощи в поиске 68-летнего Ристо, в последний раз его видели 3 мая. Сегодня утром Ляэнеская префектура сообщила, что мужчина найден и медики доставили его в больницу на осмотр.
В субботу полиция сообщила, что, по их сведениям, гражданин Финляндии Ристо прибыл в Курессааре в среду на отдых. Добравшись до отеля, Ристо пробыл там несколько минут и ушел в неизвестном направлении. С этого момента с мужчиной отсутствовал всяческий контакт.
Описание Ристо передали всем полицейским патрулям, которые активно занимались поиском мужчины.
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