24.05.2018, 15:15

Пропавший на прошлой неделе в Пярну Владимир найден мертвым

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rus.delfi.ee
EST 15
Пропавший на прошлой неделе в Пярну Владимир найден мертвым
Politsei foto

Пропавший на прошлой неделе в Пярну 44-летний Владимир сегодня был найден во рве Валликяэр мертвым.

Признаки насильственной смерти на теле отсутствуют. Точную причину смерти установит вскрытие.

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