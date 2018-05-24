Пропавший на прошлой неделе в Пярну Владимир найден мертвым

Пропавший на прошлой неделе в Пярну 44-летний Владимир сегодня был найден во рве Валликяэр мертвым.
Признаки насильственной смерти на теле отсутствуют. Точную причину смерти установит вскрытие.
Пропавший на прошлой неделе в Пярну 44-летний Владимир сегодня был найден во рве Валликяэр мертвым.
Признаки насильственной смерти на теле отсутствуют. Точную причину смерти установит вскрытие.
Müügiarvete tootejuht
FITEK (TRIPOD GRUPP OÜ)
Tähtaeg: 31.05.2018
Kliendihaldur/müügisekretär
REHAU POLYMER OÜ
Tähtaeg: 04.06.2018
Sekretär
ADVOKAADIBÜROO RASK (TAMMISTE ...
Tähtaeg: 10.06.2018
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