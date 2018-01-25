Пропавший на BLRT мужчина найден мертвым

Пропавший 1 января на территории завода BLRT Виктор был найден 12 января мертвым.

”Тело мужчины нашли 12 января в воде на дне контейнерного судна на территории судостроительного завода BLRT, — сообщили Delfi в полиции. — На месте побывали и эксперты, которые установили, что на теле отсутствуют внешние следы применения насилия”.

В полиции отметили, что оснований для возбуждения уголовного дела нет, поскольку ничто не указывает на совершение преступления и речь идет о несчастном случае.

Дочь Виктора Екатерина придерживается, однако, иного мнения. По ее словам, отец был очень опытным работником, который, к тому же, совсем недавно прошел тщательное медицинское обследование.

”У меня такое чувство, что он видел что-то, потому что именной этой ночью именно эта камера видео не засняла, — сказала Екатерина Delfi. — Из-за того, что рядом стояло другое судно и его прожекторы все засветили. Ничего не видно”.