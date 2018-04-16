Пропавший 68-летний Иван найден

Нарвское отделение полиции просило помощи в поисках 68-летнего Ивана, который ушел из дома в Нарве на пр. Кангеласте. Мужчина найден с ним все в порядке.

Иван ушел из дома уже 28 марта, но так как мужчина и раньше уходил таким образом из дома, а затем возвращался, его близкие не сразу обратились в полицию. Полиция получила сообщение о пропаже человека на прошлой неделе, после чего полицейские проверили места, в которых обычно бывает Иван, например, территорию Нарвского порта, медицинские учреждения, а также пообщались с его знакомыми. У мужчины есть при себе мобильный телефон, но он выключен. У полиции нет информации о том, чтобы мужчина мог уехать из Эстонии.

Так как на данный момент поиски не принесли результата, полиция просит помощи общественности. Полиция просит всех, кто видел Ивана после 28 марта, либо имеет информацию о том, где он может находиться, сообщить об этом полиции по номеру 112 или написать по адресу ida.vihje@politsei.ee.

На Иване была черная куртка, синие джинсы и серая шапка. Его рост — примерно 178 см, он худощавого телосложения, у него седые волосы.