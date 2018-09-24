Пропавших в Балтийском море мужчин не обнаружили, спасенная девушка умерла в больнице

"Поисково-спасательная операция продолжалась всю ночь, работал вертолёт. Поисковые работы прерваны сегодня, в 8:10", — сообщил BNS представитель ВМС Рамунас Кажерскас. По его словам, поисковые работы прерваны после оценки реальных возможностей выживания человека в таких условиях согласно международным методикам поиска и спасения.

Как заявил BNS, во время субботней регаты на взморье помощь была оказана 8 участникам регаты, судьба еще двоих, как полагают, пропавших в Балтийском море человек неизвестна.

Вечером в субботу были спасены шесть пассажиров попавшей в аварию в Балтийском море яхты ESOX. Во второй половине дня в Клайпеде во время регаты за бортом двух яхт оказалось несколько человек.

В спасении людей участвовал вертолет Военно-воздушных сил, другие службы не могли действовать из-за плохих погодных условий.

В Департаменте противопожарной охраны и спасения сообщили, что, как полагают, капитан яхты и его сын утонули.

"Яхту выбросило на берег, женщину доставили в больницу", — сообщил BNS представитель Службы охраны государственной границы Гедрюс Мишутис. Двадцатилетняя девушка была спасена.

По информации Департамента противопожарной охраны и спасения, на берег выбросило мужчину 1968 г.р.

На место происшествия был направлен корабль охраны государственной границы Boomeranger и катер лоцманов, в воздух был поднят вертолет ВВС. Из-за ухудшившихся погодных условий суда не смогли прибыть на место происшествия.

"Волны достигали 5-6 метров высоты, очень сильный ветер", — сообщил BNS представитель Службы охраны государственной границы Гедрюс Мишутис.