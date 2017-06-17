Пропавшие в Харьюмаа отец с маленьким сыном отправились на судне в Финляндию

Полицейские со вчерашнего вечера искали проживающих в Харьюмаа в поселке Вайда 29-летнего Арго и его четырехлетнего сына Тимму. Сегодня выяснилось, что отец и сын отправились на судне в Финляндию.
Близкий человек Арго сообщил вчера поздно вечером в Центр тревоги, что Арго и его сын ушли из квартиры в поселке Вайда на улице Пийбелехе. Ни спутница жизни Арго, ни полицейские не могли связаться с мужчиной, и его телефон был выключен.
Сегодня после полудня выяснилось, что отец и сын отправились на судне в Финляндию.
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