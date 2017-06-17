17.06.2017, 12:35

Пропавшие в Харьюмаа отец с маленьким сыном отправились на судне в Финляндию

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дополнено в 15:14
rus.delfi.ee
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Politseipildid
Foto on illustreeriv.Foto: Andres Putting

Полицейские со вчерашнего вечера искали проживающих в Харьюмаа в поселке Вайда 29-летнего Арго и его четырехлетнего сына Тимму. Сегодня выяснилось, что отец и сын отправились на судне в Финляндию.

Близкий человек Арго сообщил вчера поздно вечером в Центр тревоги, что Арго и его сын ушли из квартиры в поселке Вайда на улице Пийбелехе. Ни спутница жизни Арго, ни полицейские не могли связаться с мужчиной, и его телефон был выключен.

Сегодня после полудня выяснилось, что отец и сын отправились на судне в Финляндию.

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