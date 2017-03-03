Пропавшего в Тарту Виктора нашли мертвым

В Тартумаа в волости Мякса нашли тело пропавшего 1 марта Виктора.

"В Тартумаа в волости Мякса гулявший в лесу человек нашел машину, а рядом с ней и Виктора, но, к сожалению, мужчина был мертв. Собранная в ходе поисков информация не дает оснований подозревать в смерти мужчины преступление или несчастный случай", — сообщила полиция.

Последний раз Виктора видели утром 1 марта на парковке у дома по адресу Равила, 61 в Тарту, где находится его место работы. Мужчина уехал оттуда на своем сером Dacia Sandero с регистрационным номером 990 TKP. После этого он пропал. Его мобильный телефон был выключен.