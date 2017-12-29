29.12.2017, 13:27

Пропавшего в Таллинне гражданина Финляндии начнут искать финские волонтерские организации


rus.delfi.ee
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Пропавшего в Таллинне гражданина Финляндии начнут искать финские волонтерские организации
Foto: Karin Kaljuläte

Пропавшего в Таллинне финского политика и профсоюзного деятеля Ари Саариламма начнут искать волонтерские организации из Финляндии.

Издание Satakunnan Kansa сообщает, что волонтерские организации Etsintäveneen Tuki ry и Pääkaupunkiseudun Etsintä ry начнут поиски в районе Адмиралтейского бассейна, где пропал политик. В поисках помогут и сотрудники Таллиннского порта.

Члена Etsintäveneen Tuki ry Рейно Савуковски считают профессионалом своего дела, так как за свою карьеру он нашел более сотни пропавших людей. В поисках также примут участие водолаз и поисковая собака.

54-летний Саариламм отправился в Таллинн, чтобы принять участие в профсоюзной поездке-собрании и пропал. Полиция пришла к выводу, что 24 ноября он в результате несчастного случая упал в Адмиралтейский бассейн и утонул. Поиски тела к настоящему моменту результатов не дали.

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