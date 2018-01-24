24.01.2018, 10:50

Пропавшего Эвальда, которого искали с вертолетами, нашли. Мужчина в больнице

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обновлено 24.01 в 10:50
rus.delfi.ee
EST

Вчера ночью несколько читателей Delfi сообщили, что в деревне Лоо недалеко от Таллинне произошло что-то странное, и прислали видео и фото.

По их словам, происходящее было похоже на большую полицейскую операцию с участием вертолета и множества полицейских автомобилей.

"В три часа ночи впервые за 12 лет жизни в нашем поселке увидел такую картину. Море полицейских, и полицейский вертолет, который приземлился прямо на футбольное поле. Кто-то явно неплохо нарушил закон, раз такие силы собраны. В общем, нарушили сон", — написал один из читателей.

В Департаменте полиции и погранохраны сказали, что операция к настоящему моменту прекращена и речь шла о поисках 67-летнего Эвалда, которые позавчера около 18:45 ушел из своего дома на улице Саха в Лоо и не вернулся.

Сегодня, 24 января, полиция сообщила, что мужчина найден. Он находится в больнице.

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