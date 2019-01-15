Пропавшего 49-летнего мужчину нашли мертвым в лесу

Полицейские начали искать мужчину после звонка в Центр тревоги и проверили больницы и местожительство мужчины, где нашли принадлежащий ему телефон. Последнее сообщение с телефона отправили 9 января после полудня. Полицейские убедились, что мужчина официально не пересекал границу Эстонии и пообщались с его соседями, но новой информации о местонахождении мужчины не получили.

Благодаря сообщению местного жителя в волости Козе у леса нашли принадлежащий мужчине автомобиль. Покрытые толстым слоем снега двери машины были закрыты, и следов не было видно. В 22 часа начали искать мужчину начиная от автомобиля, к чему привлекли помимо патрулей также собаку-ищейку и дрон, но в тот вечер это результатов не дало. Поиски на местности начали снова сегодня до полудня и в 13:15 с помощью добровольцев нашли тело мужчины в болотистом лесу.

По словам оперативного руководителя Пыхьяской префектуры Иво Утсара, поиски на местности начали поблизости от его автомобиля. "С помощью добровольцев его нашли примерно в полутора километрах от его машины, которая была припаркована на обочине. По первоначальной оценке, причиной его смерти не было преступление, причину его смерти выяснит экспертиза", — сказал Утсар.