Пропавшая в Пярну после дня рождения ребенка молодая мама Илен найдена мертвой

Тело 30-летней Илен было найдено в лесу у тропы Яансона в Пярну. На теле женщины нет внешних следов насилия, поэтому у полиции нет оснований подозревать преступление. Илен в последний раз видели позавчера в вечернее время в Пярну на улице Лао. После этого она не приходила ни домой, ни на работу.

Сестра пропавшей рассказала, что Илен с семьей отмечала день рождения своего ребенка. Перед концом мероприятия она сообщила мужу и ребенку, что уже начнет двигаться в сторону дома. До дома нужно было пройти пару километров, но погода была хорошей, Илен любила гулять и была в приподнятом настроении. Когда Илен поздно вечером не пришла домой, ее близкие начали волноваться.

Илен начала двигаться в сторону дома в воскресенье в 16:30 с улицы Лао в Пярну. Через 10 минут она попала на камеру видеонаблюдения, после чего ее больше нигде не видели. Ее телефон выключен. С собой у нее была банковская карточка, но документов не было.

Сестра исключает, что Илен могла специально сбежать и избегать контакта с семьей. Сегодня ее ребенок заканчивал первый класс и она не могла бы сознательно такое пропустить.