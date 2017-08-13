Пропавшая в Мяннику 87-летняя Наталья найдена

Полиция просила помощи в поиске потерявшейся в районе Мяннику в Таллинне 87-летней Натальи, а позже сообщила, что женщина найдена и с ней все в порядке.

Последний раз раз родственники связывались с пожилой женщиной сегодня в 17:50. Рост Натальи 160 см, телосложение среднее, короткие седые волосы. У женщины нарушено зрение.

Полиция просит всех, кто видел похожую по описанию женщину, сообщить об этом по номеру 112.