23.05.2018, 09:48

Пропавшая в конце марта Елена найдена мертвой


rus.delfi.ee
EST
Пропавшая в конце марта Елена найдена мертвой
PPA

29 марта пропала 49-летняя Елена. Недавно было найдено тело Елены. У полиции нет оснований полагать, что причиной смерти было преступление.

Ранее полиция сообщала, что 29 марта из находящегося в волости Люганузе дома по уходу ушла 49-летняя Елена и не вернулась. Так как Елене сложно общаться, у нее не было при себе мобильного телефона. Полицейские связались с близкими Елены, и по имеющейся информации она могла находиться в районе Кохтла-Ярве или Кивиыли, она также могла направиться в Тамсалу, где проживала раньше.

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