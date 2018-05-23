Пропавшая в конце марта Елена найдена мертвой

29 марта пропала 49-летняя Елена. Недавно было найдено тело Елены. У полиции нет оснований полагать, что причиной смерти было преступление.

Ранее полиция сообщала, что 29 марта из находящегося в волости Люганузе дома по уходу ушла 49-летняя Елена и не вернулась. Так как Елене сложно общаться, у нее не было при себе мобильного телефона. Полицейские связались с близкими Елены, и по имеющейся информации она могла находиться в районе Кохтла-Ярве или Кивиыли, она также могла направиться в Тамсалу, где проживала раньше.