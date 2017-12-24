Пропавшая 48-летняя Кайа найдена

Полиция просила помощи в поисках 48-летней женщины, которая неожиданно ушла утром из дома в деревне Виливере Кохилаской волости Раплаского уезда. Женщина найдена в Таллинне в районе Нымме, где ее заметил прохожий и сообщил об этом. Скорая помощь доставила ее в больницу для проверки состояния здоровья.

Как сообщалось ранее, Кайа ушла из дома около 6 часов утра, с этого времени ее не удается найти. По первоначальным данным, она могла направиться в Таллинн.

”Мы общались с близкими и проверили места, где женщина могла находиться, но поиски пока не принесли результатов. В поисках нам помогают служебные собаки, а также задействован вертолет летного отряда Департамента полиции и погранохраны. Женщину продолжают искать также патрульные полицейские", — сказал патрульный полицейский Раплаского отделения полиции Анти Роозилехт. "Просим всех людей, которые видели сегодня соответствующую описанию женщину, сообщить об этом, позвонив по номеру 112. Сейчас для нас важна любая информация, которая поможет найти женщину".

У женщины не было при себе мобильного телефона и, по первоначальным данным, она может быть босиком. Ее рост — 178 см, у нее каштановые волосы до плеч, на женщине кофта с высоким воротником серо-зеленого цвета и серые брюки. При себе у женщины может быть сумка коричневого цвета.