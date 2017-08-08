Пропавшая 14-летняя Ксения найдена

Полиция просила помощи в поиске 14-летней Ксении, которая ушла из дома в части города Ахтме в Кохтла-Ярве в начале прошлой недели и до сих пор не вернулась.
Девочка ушла из дома вечером 31 июля и не вернулась. Вчера, 7 августа, она прислала матери смс-сообщение, что находится у подруги, но на телефонные звонки она не отвечает. Близкие обратились в полицию сегодня, 8 августа. Ксения и ранее уходила из дома, а затем возвращалась, и близкие, и полиция обеспокоены отсутствием девочки.
Позже стало известно, что Ксения вернулась.
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