08.08.2017, 21:23

Пропавшая 14-летняя Ксения найдена

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дополнено в 10:50
rus.delfi.ee
EST
Пропавшая 14-летняя Ксения найдена
Politsei foto / PPA

Полиция просила помощи в поиске 14-летней Ксении, которая ушла из дома в части города Ахтме в Кохтла-Ярве в начале прошлой недели и до сих пор не вернулась.

Девочка ушла из дома вечером 31 июля и не вернулась. Вчера, 7 августа, она прислала матери смс-сообщение, что находится у подруги, но на телефонные звонки она не отвечает. Близкие обратились в полицию сегодня, 8 августа. Ксения и ранее уходила из дома, а затем возвращалась, и близкие, и полиция обеспокоены отсутствием девочки.

Позже стало известно, что Ксения вернулась.

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