Промышлявшие в Таллинне домушники утопили пустой сейф в озере Харку

Полиция задержала домушников, которые использовали в своей "работе" станок для изготовления ключей.
44-летний Алексей и его друг подделывали ключи ASSA, пишет Eesti Ekspress. Пара воров сначала ходила на разведку в многоквартирные дома в столичных районах Мустамяэ и Кристийне, подыскивая квартиры с подходящими замками.
После этого мужчины изготавливали подходящий ключ и с его помощью проникали в квартиру. Из одной квартиры в Ыйсмяэ воры забрали заполненный украшениями сейф, который они после опустошения бросили в озеро Харку.
Kohtla-Järve, Квартира, 3 500 EUR
Tallinn, Квартира, 91 900 EUR
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