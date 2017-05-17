Промышлявшие в Таллинне домушники утопили пустой сейф в озере Харку

Полиция задержала домушников, которые использовали в своей "работе" станок для изготовления ключей.

44-летний Алексей и его друг подделывали ключи ASSA, пишет Eesti Ekspress. Пара воров сначала ходила на разведку в многоквартирные дома в столичных районах Мустамяэ и Кристийне, подыскивая квартиры с подходящими замками.

После этого мужчины изготавливали подходящий ключ и с его помощью проникали в квартиру. Из одной квартиры в Ыйсмяэ воры забрали заполненный украшениями сейф, который они после опустошения бросили в озеро Харку.