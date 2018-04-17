17.04.2018, 15:30

Промышлявшая в отелях Старого города воровка вновь отправится за решетку

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rus.delfi.ee
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Промышлявшая в отелях Старого города воровка вновь отправится за решетку
Foto: LAURA OKS, ÕL

Когда два года назад Хеллика Кардна-Мичелис (45) была приговорена к полутора годам лишения свободы за воровство в отеле, давать ложных обещаний она на суде не стала, пишет Õhtuleht.

”Одно дело, если я сейчас скажу, что покончу с такой жизнью, другое — что случится, когда я снова освобожусь. А врать я не хочу”, — сказала она тогда в своем последнем слове.

Хеллика отсидела от звонка до звонка и вышла в марте прошлого года, но уже в сентябре была задержана снова.

”Я могу казаться немного странной, но я не идиотка. Если бы я получила такую сумму, то не пошла бы уже через несколько дней на новое воровство”, — сказала женщина в ответ на обвинения владельца отеля, который вменяет ей ущерб на сумму 25 000 евро.

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