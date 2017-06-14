Прокурор требует для задушившего соседа по палате наркомана 10 лет тюрьмы

Сегодня в Харьюском уездном суде состоялось слушание по делу Кейто Кальюлайда, обвиняемого в том, что 21 июня 2015 года, находясь на лечении в больнице Wismari, он стал душить своего 44-летнего соседа по палате, в результате чего тот четырьмя днями позже скончался.

Заседание было закрытым.

Пресс-секретарь судов Аннели Вилу сказала Delfi, что прокурор ходатайствовал в качестве наказания о 10 годах лишения свободы. О договорном производстве речи не идет. Решение будет вынесено 1 августа.

По данным Õhtuleht, все началось с прибытия 24-летнего Кейто в больницу на лечение от наркотической зависимости. Оставленный на 40 минут без надзора мужчина взял подушку и придавил ею лечившегося в той же палате от алкогольной зависимости Аллана. Кроме того, Кейто душил Аллана простыней. Последний не мог защититься, поскольку за день до этого его привязали к кровати из-за алкогольного психоза. Скорая доставила пострадавшего в Северо-Эстонскую региональную больницу, но его жизнь спасти не удалось, и 25 июня он скончался.

В 2009 году Кейто Кальюлайд принимал участие в передаче ”Эстония ищет суперзвезду”.