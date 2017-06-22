Прокурор требует 10 лет тюрьмы для обвиняемого по делу о ДТП с тремя погибшими в Ида-Вирумаа

Вируская окружная прокуратура требует приговорить Яана Пийма (28), обвиняемого в совершении ДТП, повлекшем за собой гибель трех человек, к 10 годам лишения свободы, передает rus.err.ee.

По оценке прокуратуры, вина Пийма в совершении тяжелого ДТП доказана. Сам Пийм признал свою вину, но сказал, что его действия не были намеренными — то есть аварию он совершил по неосторожности, передает в четверг, 22 июня, портал новостей вещания ERR.ee.

Защитник Яана Пийма просит переквалифицировать уголовную статью и настаивает на более мягком приговоре. Вируский уездный суд огласит решение 14 августа.

Согласно обвинению, 30 июля прошлого года в 20:59 на 125-м километре шоссе Таллинн-Нарва управляющий автомобилем BMW Пийм, поворачивая направо при выезде на главную дорогу с заправки Olerex в Азери, потерял управление. Заднюю часть BMW вынесло на встречную полосу, автомобиль столкнулся с двигающимся по направлению от Нарвы пассажирским автобусом.