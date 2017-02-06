Прокурор ходатайствует о заключении под стражу рэпера Beebilõust, пытавшегося ограбить магазин

Прокурор ходатайствует о заключении под стражу известного рэпера Beebilõust, который в субботу, угрожая продавцу ножом, пытался похитить наличные деньги из расположенного в Пыхья-Таллинне на улице Теэстузе продуктового магазина.

Пресс-секретарь Пыхьяской окружной прокуратуры Урмас Гласе подтвердил Delfi, что прокурор ходатайствует о заключении рэпера под стражу.

Если ходатайство прокурора удовлетворят, его имеют право арестовать на срок до двух месяцев.

В субботу около 12:30 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в Пыхья-Таллинне мужчина угрожал продавцу магазина ножом, чтобы получить наличные из кассы.

Благодаря быстрой реакции свидетелей инцидента, полицейский патруль прибыл на место за две минуты. Сотрудники полиции приказали мужчине бросить нож и выйти из магазина. Мужчина подчинился указаниям и спокойно покинул магазин. В инциденте никто не пострадал.

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Полиция задержала 35-летнего мужчину, который ранее был наказан в уголовном порядке. У мужчины была выявлено алкогольное опьянение средней степени.

При нем были найдены наличные. Сумма нанесенного им ущерба выяснится, когда сотрудники магазина проведут инвентуру.

На следующий день подтвердили, что речь идет о рэпере Beebilõust. Сначала он был задержан на 48 часов и в воскресенье допрошен.

Beebilõust и раньше вступал в конфликт с законом и в общей сложности провел в тюрьме семь лет.

С 2000 года по 2002 год Beebilõust отбывал наказание в тюрьме за нападение на блюстителя порядка. Освободившись из тюрьмы, Beebilõust вернулся к старой знакомой компании и потом признавался в СМИ, что вместе они много раз воровали в магазинах.

Мужчина снова попал за решетку в 2003 году, отбывая наказание за причинение опасного для жизни повреждения до ноября 2007 года. Как утверждается, проблема началась с того, что жертва напала на него со стеклянной бутылкой. Beebilõust взял эту бутылку и ударил ею нападавшего. Результатом была глубокая резано-рваная рана, повреждение верхней щитовидной артерии и большая кровопотеря.