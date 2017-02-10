Прокурор ходатайствует о пожизненном заключении для братьев-убийц

На сегодняшнем заседании суда прокурор Гарди Андерсон ходатайствовала о наказании в виде пожизненного заключения для братьев, обвиняемых в убийстве таксиста в Пярну.

Ляэнеский окружной прокурор Гарди Андерсон сегодня в Пярнуском уездном суде ходатайствовала о пожизненном заключении для братьев Филипа-Артура и Бенджамина Хийенурм, обвиняемых в убийстве таксиста Лембита Уйбо. Эту информацию подтвердила пресс-секретарь Лыунаской окружной прокуратуры Аннели Эрм.

Сегодня братья в последний раз дают показания в суде.

Напомним, как развивались события.

31 января в 23:10 в полицию поступило сообщение, что в Пярнумаа угнано такси Mercedes-Benz, а с 65-летним водителем автомобиля не получается связаться. Согласно первоначальным данным, таксист получил вызов из деревни Пулли под Пярну.

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Полиция выяснила, что за час до поступления сообщения автомобиль покинул территорию Эстонии через Икла, после чего сразу же связалась с коллегами в Латвии и Литве. Около трех часов ночи литовская полиция остановила соответствующий описанию автомобиль, в котором вместо пропавшего таксиста были двое молодых людей. Литовские полицейские задержали братьев, а в машине обнаружили окровавленные перчатки и газовые пистолеты. Утром 1 февраля неподалеку от деревни Пулли был найден труп пожилого таксиста.

Литовский суд постановил взять Бенджамина и Филипа-Артура под стражу на два месяца. Прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Гарди Андерсон ходатайствовала об аресте братьев и со стороны суда Эстонии и составила Европейский ордер на арест для их экстрадиции в Эстонию. Тем временем эстонская полиция активно занимается сбором доказательств.