Прокуратура требует отменить оправдательный приговор застрелившему мужчину бывшему полицейскому

Пыхьяская окружная прокуратура потребовала отменить оправдательный приговор бывшему полицейскому Рандо Хылпусу, которого обвиняют в убийстве мужчины в столичном районе Ласнамяэ.

По мнению окружного прокурора Натальи Мийлвеэ, Таллиннский окружной суд своим решением от 22 ноября 2017 года необоснованно признал Хылпуса невиновным, сообщает rus.err.ee.

"В своей кассационной жалобе она требует отменить решение окружного суда и ходатайствует о том, чтобы вступил в силу приговор Харьюского уездного суда от 10 августа 2017 года. В качестве альтернативы прокурор предлагает отменить решение окружного суда и направить уголовное дело на новое слушание", — сообщила корреспонденту портала rus.err.ee пресс-секретарь Таллиннского окружного суда Аннели Вилу.

Свою кассационную жалобу на приговор окружного суда представил и представитель потерпевшей стороны, требующий отменить решение по части гражданского иска.

Государственный суд пока не занял позицию по кассациям.