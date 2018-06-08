08.06.2018, 21:01

Прокуратура пришла к выводу, что погибшая в ДТП на Сааремаа женщина сама выпрыгнула из машины

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rus.delfi.ee
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Naine suri haiglas
Kiirabi üritas noort naist päästa ja viis ta haiglasse, kahjuks naine suri hiljemFoto: Irina Mägi

Ляэнеская окружная прокуратура завершила расследование ДТП на Сааремаа, в результате которого погибла 28-летняя женщина.

Весной на Сааремаа в деревне Рео на 132 км шоссе Ристи-Виртсу-Куйвасту-Куресааре произошла авария. Посреди дороги был обнаружен автомобиль Ford Mondeo, а за рулем — 46-летний пьяный мужчина.

Водитель объяснил, что около него сидела 28-летняя женщина, которая по неизвестной причине вышла из автомобиля на ходу.

Примерно в 360 м на обочине лежала без сознания женщина. Она была доставлена в Курессаарескую больницу, но позже скончалась от полученных травм.

По данным прокуратуры, женщина погибла в результате несчастного случая. Мужчину обвиняют обвиняют в вождении в нетрезвом виде.

В ходе следствия было установлено, что мужчина и женщина вместе употребляли алкоголь, а затем вместе сели в машину и поехали к знакомым.
Во время езды машина отклонялась раз в одну сторону дороги и раз в другую. Возможно, это было связано с ухудшением состояния здоровья водителя в следствии алкогольного опьянения.

По всей видимости, женщина боялась, что попадет в аварию и выпрыгнула из машины на ходу. Женщина умерла в больнице о травм полученных при падении из машины.

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