Прокуратура пришла к выводу, что погибшая в ДТП на Сааремаа женщина сама выпрыгнула из машины

Ляэнеская окружная прокуратура завершила расследование ДТП на Сааремаа, в результате которого погибла 28-летняя женщина.

Весной на Сааремаа в деревне Рео на 132 км шоссе Ристи-Виртсу-Куйвасту-Куресааре произошла авария. Посреди дороги был обнаружен автомобиль Ford Mondeo, а за рулем — 46-летний пьяный мужчина.

Водитель объяснил, что около него сидела 28-летняя женщина, которая по неизвестной причине вышла из автомобиля на ходу.

Примерно в 360 м на обочине лежала без сознания женщина. Она была доставлена в Курессаарескую больницу, но позже скончалась от полученных травм.

По данным прокуратуры, женщина погибла в результате несчастного случая. Мужчину обвиняют обвиняют в вождении в нетрезвом виде.

В ходе следствия было установлено, что мужчина и женщина вместе употребляли алкоголь, а затем вместе сели в машину и поехали к знакомым.

Во время езды машина отклонялась раз в одну сторону дороги и раз в другую. Возможно, это было связано с ухудшением состояния здоровья водителя в следствии алкогольного опьянения.

По всей видимости, женщина боялась, что попадет в аварию и выпрыгнула из машины на ходу. Женщина умерла в больнице о травм полученных при падении из машины.