Прокуратура предъявила обвинение водителю BMW, cовершившему смертельную аварию в Ида-Вирумаа

Вируская окружная прокуратура предъявила обвинение 28-летнему мужчине в нарушении ПДД, повлекшее смерть двух и более человек.

Напомним, как развивались события.

В деревне Коогу волости Азери в Ида-Вирумаа в августе 2016 года произошло тяжкое ДТП: столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль. В результате ДТП погибли двое человек: 20-летняя девушка и 21-летний молодой человек. В больницу были доставлены 27-летний водитель и 21-летняя девушка, которая утром скончалась.

По первоначальным данным, 27-летний водитель автомобиля марки BMW, при выезде с автозаправочной станции поворачивал направо. Водитель потерял управление над автомобилем на скользкой дороге после дождя, заднюю часть машины вынесло на встречную полосу, по которой ехал автобус со стороны Нарвы в Таллинн.