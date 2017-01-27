Прокуратура предъявила четырем предприятиям обвинения в коррупции

Прокуратура в рамках двух уголовных дел предъявила обвинение четырем предпринимателям в совершении коррупционных преступлений в частном секторе. Досудебное производство по обоим делам вело бюро по борьбе с коррупционными преступлениями Центральной криминальной полиции.

Ведущий госпрокурор Госпрокуратуры Стевен-Христо Эвестус сказал, что в случае коррупции автоматически считают, что такие случаи происходят только в государственном секторе. "До суда дошли два обвинения в получении взятки в частном секторе. Одной из важных целей расследования этих случаев было обеспечение частной конкуренции в экономической сфере", — прокомментировал прокурор.

В одном уголовном деле Госпрокуратура обвиняет двух представителей надзора собственника в том, что в связи с проведением работ по реконструкции Ида-Вирумааского профессионального учебного центра они начиная с января 2015 года требовали в рамках договора о поставке взятки на общую сумму 60 000 евро. Судебное разбирательство по этому уголовному делу начнется в Харьюском уездном суде 1 февраля.

Из материалов второго уголовного дела следует, что в сентябре 2014 года между Департаментом архитектуры и городского планирования Нарвской горуправы и предприятием заключили договор подряда на строительные работы для установки эвакуационного и аварийного освещения расположенного в Нарве образовательного учреждения. Вируская окружная прокуратура обвиняет предпринимателя в даче взятки осуществляющему надзор собственника предприятию. В ходе досудебного производства установлено, что размер взятки был 600 евро. Предварительное заседание по этому уголовному делу состоится в Вируском уездном суде 14 февраля.