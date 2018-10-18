18.10.2018, 13:13

Прокуратура подтверждает: трое детей в Какумяэ умерли от отравления угарным газом

дополнено в 13:34
rus.delfi.ee
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Kakumäe gaasiõnnetus
Kakumäe gaasiõnnetusFoto: Rauno Volmar

Прокуратура сообщила, что трое детей умерли от отравления угарным газом. Собранные к сегодняшнему дню материалы подтверждают то, что обнаруженные на месте происшествия утечки газа не были причиной трагического события.

13 октября в Таллинне, в частном доме в жилом районе Какумяэ нашли тела 4-летнего и 7-летнего детей. Младшего, 2-летнего ребенка той же семьи и родителей доставили в больницу. Вчера из больницы сообщили, что третий ребенок тоже умер. Родители выписаны из больницы, и им организована психологическая помощь.

Для выяснения обстоятельств криминальное бюро Пыхьяской префектуры начало уголовное производство.

"В результате проведенной экспертизы выяснилось, что причиной смерти стало отравление угарным газом. Дальнейшая задача уголовного производства — выяснить, стала ли причиной смерти чья-то неосторожность или за ней стоит обусловленный неисправной или необслуженной отопительной системой несчастный случай", — прокомментировала руководитель досудебного следствия по уголовному делу, старший прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Андра Сильд.

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В течение последних пяти дней следователи полиции провели целый ряд следственных действий, в том числе допросы, осмотр места происшествия, следственный эксперимент. Сбор доказательств продолжается.

Департамент технического надзора (TJA) обнаружил в 17 домах этого района очень минимальные утечки у мест присоединения, которые не представляют никакой опасности для жизни и здоровья человека. Такие очень маленькие утечки газа можно обнаружить только соответствующими приборами. Газоснабжение перекрыли только в двух зданиях для устранения недостатков газовой и вентиляционной системы. В домах с перекрытым газоснабжением к сегодняшнему дню недостатки устранены и газоснабжение восстановлено. TJA продолжает следственные действия и консультирует полицию и прокуратуру при проведении их следственных действий.

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